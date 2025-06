Rissa con machete tra giovanissimi in via Firenze, indaga la polizia

Paura nel tardo pomeriggio in pieno centro per una rissa tra ragazzini, con tanto di machete. Il fatto, per la precisione, è avvenuto in via Firenze e avrebbe per protagonisti due gruppi di giovanissimi. Non si registrano feriti. Lanciato l'allarme dai passanti, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia e i carabinieri.

All'arrivo delle forze dell'ordine, però, i ragazzi si erano già dileguati. Gli operatori della squadra volante hanno rinvenuto e sequestrato il machete. Sono in corso indagini per ricostruire l'accaduto, anche attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona.