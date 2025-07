Furti di parti di auto nella bassa Val Pescara e Valle Peligna, individuato lâ€™autore

Conclusa un'attività investigativa svolta dai militari della Stazione Carabinieri di Popoli Terme a seguito di furto di parti di carrozzeria e impianto multimediale su autovettura Fiat 500 X, avvenuto nella notte del 4 febbraio 2025 in Popoli Terme, riuscivano ad individuare l’autore del furto mediante l’esportazione di macchie ematiche rinvenute sul luogo del reato. Tali tracce venivano repertate e successivamente inviate per la comparazione del Dna presso i laboratori del Reparto Investigazioni Scientifiche dell’Arma dei Carabinieri di Roma.

Dall’esito del predetto accertamento si riusciva a risalire all’autore, un 29enne di origini campane, con precedenti specifici. Inoltre venivano estrapolate immagini delle telecamere di sorveglianza del Comune che riuscivano ad accertare il passaggio di un veicolo, che risultava intestato ad un familiare del soggetto indagato, all’interno del centro abitato, nell’orario corrispondente alla consumazione del furto.

Dalle successive indagini emergeva inoltre che la stessa vettura, con due persone a bordo, sarebbe stata coinvolta in altri quattro furti su auto, commessi nella stessa notte nel territorio di Pratola Peligna (AQ). Per tali ragioni il soggetto è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Pescara.