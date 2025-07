Simone Di Tommaso coordinatore tecnico regionale della Fipav Abruzzo

Simone Di Tommaso è stato nominato coordinatore tecnico regionale del Comitato abruzzese della Fipav – Federazione Italiana Pallavolo.

“Guardiamo al futuro con rinnovata energia – sottolinea Mattia Di Gregorio, presidente Fipav Abruzzo – Sono soddisfatto che Simone abbia accettato questo incarico e sono certo che questa scelta possa rappresentare un passo importante per rafforzare il nostro impegno nella formazione e nel supporto tecnico alla pallavolo e al beach volley. Sarà sicuramente capace, con professionalità ed entusiasmo, di valorizzare il potenziale del movimento regionale. Simone – prosegue Di Gregorio – stato anche il primo a sottoscrivere il nuovo Regolamento dell’attività del Centro di Qualificazione Regionale che contiene, tra le altre, norme di comportamento per gli Staff federali”.

“Con grande orgoglio e profonda gratitudine accolgo questa nomina – rimarca Di Tommaso – Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno creduto in me e in particolare il presidente Di Gregorio per la fiducia e la stima dimostrata. Sento forte la responsabilità di questo incarico e mi impegnerò a lavorare con passione, serietà e spirito di squadra per valorizzare il movimento pallavolistico abruzzese, sostenere i talenti e costruire un progetto tecnico solido e condiviso. Inizia una nuova sfida – conclude il neo coordinatore tecnico regionale Fipav -: sono pronto a dare il massimo”.

Fonte e foto Fipav Abruzzo