Occhio! Al via la campagna 'La prevenzione non va in vacanza'

In Italia, la salute degli occhi è una vera emergenza silenziosa: oltre 6 milioni di persone soffrono di patologie oculari e, di queste, un terzo presenta una riduzione della vista così grave da risultare invalidante.

Torna nella regione Abruzzo la campagna “La prevenzione non va in vacanza”, promossa e finanziata dalla Fondazione Sezione Italiana dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità - IAPB Italia ETS (www.iapb.it), organizzata dalla Sezione Territoriale di Chieti e dal Consiglio Regionale d’Abruzzo dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS, in collaborazione con il Centro Nazionale di Alta Tecnologia in Oftalmologia della Asl di Chieti, con la Scuola di Formazione in Oftalmologia dell’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, diretta dal Professor Rodolfo Mastropasqua, e con i Club Lions locali.

“Scopo della campagna”, afferma Antonello Di Deo, referente abruzzese dello IAPB, “è quello di sollecitare l'attenzione alla cura dei propri occhi anche durante le vacanze, con particolare riferimento ai temi della prevenzione oftalmica nel periodo estivo quali: la protezione dai raggi solari dannosi, l'uso di lenti appropriate, gli accorgimenti per proteggere gli occhi dall'acqua salata, dalla sabbia, dal vento ed ogni altra problematica riscontrabile soprattutto nel periodo estivo”.

Lo scorso anno, centinaia di persone hanno partecipato agli screening gratuiti effettuati a bordo del camper dello IAPB Abruzzo attrezzato, dove anche quest’anno sarà possibile sottoporsi a controlli della vista senza alcun costo. Le attività si svolgeranno in tre località balneari della Costa teatina. Il primo appuntamento organizzato dalle Sezione UICI di Chieti sarà sabato 5 luglio nel comune di Francavilla al Mare, in Piazza Sant’Alfonso.

Seguiranno gli appuntamenti di giovedì 10 luglio a Fossacesia e sabato 12 luglio a San Salvo.

Le tappe promosse dal Consiglio Regionale UICI d’Abruzzo sono: il 17 luglio a Vasto, il 24 luglio a San Vito Marina; il 7 agosto a Montesilvano e il 9 agosto a Ortona. Durante gli appuntamenti, oltre agli screening gratuiti, saranno distribuiti materiale informativo sulle patologie oculari e gadget.

“Le linee guida internazionali indicano massima attenzione alla prevenzione”, afferma Rodolfo Mastropasqua, “credo fortemente all’impatto che questa ha sulla salute dei cittadini. Prevenire è la prima arma che abbiamo a disposizione per combattere la malattia coinvolgendo il paziente”. “In attesa di incontrare i cittadini vorrei fornire alcuni consigli utili a salvaguardare i propri occhi”, spiega Rodolfo Mastropasqua, “in estate la luce solare può avere effetti negativi sulla pelle e sugli occhi soprattutto se ci espone in modo eccessivo e senza opportuna protezione. La prima regola è quella di non fissare mai il sole in quanto i raggi possono danneggiare la macula, la parte centrale della retina, provocando una maculopatia, tipica ad esempio, delle eclissi solari quando si guarda il sole senza una opportuna protezione. I raggi solari possono dare anche un’infiammazione della cornea e della congiuntiva, con dolore, bruciore, fotofobia e difficoltà a tenere gli occhi aperti. La prima cosa da fare”, avverte l’esperto, “è usare un buon paio di occhiali da sole con i filtri adeguati per bloccare i raggi solari, un cappello con visiera e crema solare per la cute.

Attenzione poi alle alte temperature che possono causare disidratazione soprattutto in pazienti anziani. E’ necessario idratarsi bevendo molta acqua a piccoli sorsi durante la giornata ed evitare di bere alcolici. La disidratazione infatti è molto pericolosa per l’occhio. Le alte temperature provocano l’evaporazione delle lacrime con conseguente bruciore, prurito, sensazione di corpo estraneo e fotofobia. E’ necessario in questi casi utilizzare colliri a base di acido ialuronico, le cosiddette lacrime artificiali, per evitare danni alla cornea”. Durante l’estate, i rischi per gli occhi aumentano: i raggi solari possono provocare infiammazioni di cornea e congiuntiva, mentre la disidratazione può causare danni seri alla retina. Il corpo vitreo, in caso di alterazioni, può aderire alla retina causando rotture e distacchi, con un aumento significativo degli interventi chirurgici per distacco di retina proprio nel periodo estivo. “È importante bere molto e, se dovessero comparire sintomi come visione di ragnatele, mosche volanti o flash luminosi, recarsi immediatamente al pronto soccorso oculistico o dall’oculista curante”, aggiunge il Professor Mastropasqua. La clinica oftalmologica della ASL di Chieti e dell’Università “G. d’Annunzio” garantisce un Centro Traumatologico Regionale aperto 24 ore su 24, tutti i giorni.

C’è poi il capitolo “lenti a contatto”. L’esperto spiega che “possono sì essere usate in spiaggia se proprio non si vogliono indossare gli occhiali, ma bisogna farlo con estrema cautela e non sono consigliate durante il bagno. Si raccomanda l’uso di lenti a contatto usa e getta, le quali se indossate durante il bagno vanno gettate appena usciti dall’acqua per evitare il rischio di infezioni alla cornea che possono essere permanenti con grave danno per l’occhio”. E poi ancora attenzione a sabbia e smartphone. “Se dovessero entrare nell’occhio sabbia, crema solare o qualsiasi altra cosa è necessario lavare immediatamente con abbondante acqua dolce l’occhio. Se persiste qualsiasi sintomatologia bisogna recarsi subito dall’oculista o in pronto soccorso. Non fa male leggere lo schermo del cellulare in spiaggia”, aggiunge Mastropasqua, “anche se è necessario scegliere un ambiente confortevole per ridurre i riflessi causati dalla luce solare che affaticano la vista”. “Dobbiamo promuovere la cultura della prevenzione”, conclude Angelina Giangiulio, Presidente dell’Unione italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Chieti, “perché spesso prevenire significa evitare di ammalarsi o diagnosticare precocemente una malattia, aumentando le possibilità di salvaguardare la vista. L’estate è una stagione meravigliosa, ma bisogna prestare attenzione a fattori che tendiamo a sottovalutare e a correggere abitudini quotidiane che possono mettere a rischio la nostra salute oculare.”