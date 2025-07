Trattore contro un albero, muore anziano a Moscufo

Un 84enne è morto in seguito a un incidente agricolo avvenuto in tarda mattinata a Moscufo. Secondo le prime informazioni, l'anziano, alla guida di un trattore, stava lavorando nei campi quando il mezzo, per cause ancora in corso di accertamento, è finito contro un albero e lui è stato sbalzato a terra. Non è escluso che all'origine dell'incidente possa esserci stato un malore.

A lanciare l'allarme sono stati i familiari dell'uomo. Sul posto è subito intervenuto il 118 con l'ambulanza medicalizzata, ma il personale sanitario ha purtroppo soltanto potuto constatare il decesso dell'84enne. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Pescara.