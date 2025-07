Auto va a fuoco in via De Lollis, paura all'uscita della circonvallazione [FOTO]

Auto va a fuoco in via De Lollis mentre è in marcia. Da verificare le cause all'origine del rogo. Paura ieri sera all'uscita della circonvallazione sud, nel territorio di San Silvestro spiaggia, intorno alle ore 21:30. Il ragazzo che guidava la vettura ha improvvisamente notato alcune scintille che provenivano da sotto l'abitacolo (nello specifico, guardava lo specchietto retrovisore e vedeva le scintille lateralmente).

A quel punto ha lasciato la circonvallazione e, quando ha avuto la certezza che qualcosa non andasse, ha accostato lungo la strada per poi abbandonare di corsa il veicolo, riuscendo anche a tirare fuori le cose che in quel momento aveva con sé in macchina. Da sottolineare che diversi automobilisti si sono fermati per prestargli soccorso. Il mezzo è stato divorato dalle fiamme in pochi minuti. Sul posto i vigili del fuoco del Comando di viale Pindaro.