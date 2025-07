Incendio nella notte alla pineta, chiusa la strada in zona Aurum

Al fine di consentire l'intervento dei soccorritori impegnati nel domare un incendio in zona Aurum, sono state interdette al transito veicolare e pedonale le seguenti strade: Via della Pineta - tratto da Via Pantini a Largo Gardone Riviera (rotatoria Aurum); Via L. D'Annunzio - tratto da Via Scarfoglio a Largo Gardone Riviera (rotatoria Aurum); Via D'Avalos - tratto da Via Elettra a Largo Gardone Riviera (rotatoria Aurum).

Si consiglia di prevedere eventuali percorsi alternativi. Questo il messaggio della polizia locale di Pescara (canale WhatsApp) a seguito dell'incendio che si è verificato nella notte all'interno della Pineta. Insieme ai vigili del fuoco sono intervenuti la polizia, la polizia locale e la Protezione civile.

Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco, intervenuti con diverse squadre, e la zona è stata isolata per consentire lo svolgimento di tutte le operazioni. Sul posto anche il comandante della polizia locale. L'area in questione è quella che dall'Aurum porta all'Università.