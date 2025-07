Abruzzesi in gara al Trofeo delle Regioni di beach volley

Parte oggi l’avventura delle rappresentative abruzzesi al Trofeo delle Regioni di beach volley a Locri, in provincia di Reggio Calabria.

La coppia maschile è formata da Andrea Di Loreto e Adriano Iannucci, entrambi classe 2009. Quella femminile da Claudia Nina Fantone (2009) e Marzia Cerasoli (2010).

A guidare la delegazione saranno: Christian Di Berardino – Tecnico e referente regionale Beach Volley; Paolo Cappio – Tecnico e Roberto Pignalberi – Capo delegazione e Vicepresidente regionale.

“Un grande in bocca al lupo alle coppie che scenderanno in campo per difendere i colori della nostra regione”, si legge in una nota della Fipav Abruzzo.