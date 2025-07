Ripescaggi nei campionati di calcio, 31 le domande presentate

Sono in totale 31 le società abruzzesi che hanno presentato la domanda di ammissione alla categoria superiore calcistica per la stagione sportiva 2025/26, di seguito riportate in ordine alfabetico:

ECCELLENZA (3)

Angizia Luco 1925, Capistrello, Folgore Delfino Curi Pescara

PROMOZIONE (9)

Alba Adriatica 1968, Amiternina Scoppito, Atessa Calcio, Canistro, Casolana, Lettese, Manoppello Arabona, Pizzoli, Tagliacozzo 1923

PRIMA CATEGORIA (2)

Biancorossi Fossacesia, San Giuseppe di Caruscino

SECONDA CATEGORIA (13)

Balsorano, Calcio Michetti, Collarmele, Corropoli Calcio, Guastameroli 1973, Miano, Montesilvano 2015, Rapid, Robur 1989, Torrebruna, Tortoreto, Victoria Cross Ortona, Virtus Tre Ville

CALCIO A 5 SERIE C1 (1)

Virtus San Vincenzo V.R.

CALCIO A 5 SERIE C2 (3)

ES Chieti Calcio a 5, Gianima Soccer, Sivel Avezzano

“Le società ammesse – si legge in una nota della LND Abruzzo – saranno comunicate nelle prossime settimane, in concomitanza con l’ufficializzazione degli organici definitivi di ciascun campionato“.