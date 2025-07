Bambina dispersa in mare, muore dopo il trasferimento in ospedale [FOTO]

Tragedia oggi pomeriggio sulla spiaggia libera di Pescara, in pieno centro, tra gli stabilimenti balneari Jumbo e Nettuno. Tutto e' iniziato poco dopo le ore 18, quando e' scomparsa una bambina di 12 anni che si trovava sugli scogli. Lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati polizia, vigili urbani, sanitari del 118 e vigili del fuoco, questi ultimi anche con l'elicottero.

È intervenuta inoltre la guardia costiera. Successivamente la minore e' stata ritrovata. Aveva sbattuto, a quanto pare, la testa, ma si parla anche di un possibile malore. Portata in ospedale con l'ossigeno, sfortunatamente non ce l'ha fatta: è morta al Santo Spirito per arresto cardiaco, inutili i tentativi di rianimazione.