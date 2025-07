Colibrì Ensemble: sabato 26 luglio all'Aurum "Il Cinema in musica", le colonne sonore che hanno fatto la storia

Sabato 26 luglio, alle 21.30 nel Piazzale Michelucci dell’Aurum, il Colibrì Ensemble Orchestra da camera di Pescara porterà in scena alcune tra le più belle colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema: Superman, Harry Potter, Indiana Jones, Jurassic Park, Pirati dei Caraibi, E.T. l’extraterrestre sono solo alcuni dei “maintheme” previsti nella scaletta del concerto.

«Continuiamo il percorso nel mondo delle colonne sonore dove a Morricone, si aggiungono altri eccellenti compositori quali John Williams e Hans Zimmer - spiega il Maestro Andrea Gallo, direttore artistico dell’orchestra - Un concerto che ci farà ritrovare il nostro pubblico, in vista della prossima stagione che inizierà l’11 ottobre».

Il Colibrì Ensemble ha infatti già rivelato il cartellone dei 14 appuntamenti da ottobre 2025 fino a maggio 2026. Un’offerta ampia e in grado di rivolgersi a un pubblico eterogeneo, spaziando dalla musica sinfonica a quella da camera, dal jazz all’opera lirica, includendo anche una sinergia con il teatro e la multimedialità. È ancora possibile abbonarsi alla stagione e tutte le informazioni sono disponibili sui canali social Facebook e Instagram dell’orchestra o sul sito colibriensemble.it .