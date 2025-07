Poste Italiane, 52 lavoratori assunti a tempo indeterminato nella nuova articolazione rete corriere

Un'importante notizia per il settore postale a Pescara. Grazie agli accordi sottoscritti dalla Slp Cisl con Confsal, Failp e Ugl, ben 52 lavoratori sono stati assunti a tempo indeterminato in Poste Italiane nella nuova articolazione rete corriere. "Un numero così importante di politiche attive non era mai stato raggiunto", afferma con soddisfazione il segretario Interregionale della Slp Cisl Stefano Di Domenico, a cui si sommano le future assunzioni nelle altre province abruzzesi, per un totale di 120 risorse entro il 2026.

"L'ultimo rapporto Agicom", aggiunge il segretario, "descrive chiaramente l'evoluzione del recapito che vede un calo della posta tradizionale del 6,2%, solo nell'ultimo anno, e un meno 18% dal 2020. Tuttavia, la logistica dei pacchi, legata anche all'e-commerce, vede un incremento del 7,3% in un anno e un più 34,6% dal 2020. Grazie all'intuizione della Slp Cisl è stata creata una nuova linea dedicata al recapito dei pacchi che opererà in tutta Italia e che genererà 4.620 assunzioni, dando quindi una risposta concreta ai lavoratori in graduatoria per le stabilizzazioni. Siamo inoltre riusciti, grazie alla contrattazione, ad arginare il taglio di zone di recapito dovuti al calo della posta tradizionale che non determinerà tagli al personale ma, anzi, entro novembre ulteriori 25 risorse saranno assunte in Abruzzo a tempo inderminato sulla rete portalettere. Per governare il cambiamento c'è bisogno di organizzazioni sindacali responsabili", sottolinea il segretario Slp Cisl, "e mentre Slc Cgil e UilPoste scioperano, peraltro con scarse adesioni, e non firmando gli accordi, noi, attraverso il confronto diamo risposte concrete ai lavoratori".