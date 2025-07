I consiglieri comunali di maggioranza: "Pescara puÃ² riprendere a correre"

Qui di seguito la dichiarazione dell'avvocato Claudio Croce, consigliere comunale di Forza Italia, a nome dei consiglieri comunali di maggioranza, sul Consiglio di Stato:

"Le notizie che ci arrivano dagli avvocati sul pronunciamento del Consiglio di Stato - con un provvedimento atteso nelle prossime ore - sono positive perché, con la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado, il Consiglio comunale recupera pienamente le proprie funzioni. Di questo siamo soddisfatti perché c'era la possibilità di un blocco totale, una stasi a scapito della città. E invece Pescara può riprendere a correre: i cittadini possono contare su un'Amministrazione che continua a lavorare, con Sindaco, Giunta e Consiglio che tornano ad operare nel pieno delle proprie funzioni e nel rispetto del mandato ricevuto dagli elettori un anno fa. Uno stop sarebbe stato deleterio per Pescara ed è per questo che abbiamo deciso di presentare anche noi una richiesta di sospensiva. La nostra preoccupazione non era affatto legata al ritorno alle urne, che avrebbe sicuramente confermato l'esito del voto del 2024, ma alla paralisi a cui si andava incontro, un vuoto che non avrebbe fatto bene a nessuno".