Tamponamento sulla Tiburtina, grave una motociclista della provincia di Chieti

E' in corso l'attività della Polizia locale per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale avvenuto stamani, lungo la Tiburtina Valeria. Attorno alle 7 si è verificato un tamponamento: un'auto è finita violentemente, per cause in corso di accertamento, contro una moto che si era da poco immessa sulla carreggiata.

La donna che viaggiava in moto è rimasta ferita in maniera grave ed è stata condotta in ospedale dal personale del 118. E' finito al pronto soccorso anche il giovane conducente dell'auto che si è cappottata dopo l'urto. Entrambi i conducenti dei mezzi risiedono in provincia di Chieti. Sul posto anche i vigili del fuoco.