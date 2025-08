Minorenne trovato con un telefonino privo di scheda: denunciato

Prosegue costante l’attività di prevenzione posta in essere dai Carabinieri del Comando Provinciale di Pescara. Predisposti specifici servizi perlustrativi a largo raggio al fine di arginare i reati contro la persona ed il patrimonio. Il dispositivo messo in campo dalla locale Compagnia Carabinieri ha coinvolto più pattuglie e si è articolato in diversi posti di controllo, perquisizioni, verifiche su strada e presso esercizi pubblici. Particolare attenzione in questa occasione è stata riservata al quartiere di Porta Nuova, San Silvestro spiaggia, lungomare sud e zona stadio.

La stazione di Porta Nuova in particolare è stata recentemente oggetto di segnalazioni, che hanno interessato anche la zona circostante, per problemi di degrado connessi alla presenza di senzatetto ubriachi e molesti, di facenti uso di sostanze stupefacenti, situazione che ha creato un impatto negativo sulle attività commerciali della zona e problemi di convivenza con i residenti.

In totale sono state identificate 602 persone, di cui 15 cittadini stranieri e controllati 22 veicoli, 19 soggetti sono risultati già noti alle forze dell’ordine. Sono stati effettuati diversi posti di controllo, al termine dei quali, i militari hanno elevato sanzioni per violazioni al Codice della Strada, per un ammontare complessivo pari a € 3.533. Un veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo, mentre due patenti di guida ed un documento di circolazione sono stati ritirati. Due anche gli esercizi pubblici sottoposti a verifica.

Nel corso dell’operazione, che ha visto coinvolto personale della Compagnia Carabinieri di Pescara ed in particolare quello del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni di Pescara Scalo e Cepagatti si è proceduto all’identificazione e alla successiva denuncia in stato di libertà, alla competente autorità giudiziaria, per vari reati.

Nella circostanza sono stati identificate ed allontanate le persone che sostavano nel piazzale antistante la stazione ferroviaria di Porta Nuova e deferiti in stato di libertà un 16enne extracomunitario residente a Montesilvano, che veniva trovato in possesso di un telefono cellulare privo di scheda di cui non sapeva giustificare il possesso; un 28enne, residente in provincia di Foggia, il quale durante un normale controllo alla circolazione stradale fermato alla guida di un’auto si rifiutava di sottoporsi ad accertamenti relativi all’uso di sostanze stupefacenti; un 22enne di Cepagatti, sottoposto agli arresti domiciliari, si era allontanato dalla propria abitazione per recarsi al ristorante, senza autorizzazione.