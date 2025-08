Manu Chao torna a Pescara con un set intimo ed energico

Chitarra, loop station e berretto di ordinanza: Manu Chao torna a Pescara con il suo 'Ultra acoustic tour', in programma giovedì 7 agosto alle 21 all'ex Caserma Di Cocco, per un appuntamento firmato Best Eventi. A poco più di vent'anni dalla storica performance allo stadio Adriatico, l'artista franco-spagnolo sceglie stavolta una formula più intima, accompagnato dal polistrumentista Lucky Salvadori - virtuoso delle corde con radici italiane - e dal percussionista galiziano Miguel Rumbao.

In scaletta sono attesi brani tratti dagli album 'Clandestino' (1998), 'Próxima Estación: Esperanza' (2001), 'La Radiolina' (2007), oltre a lavori più recenti, come l'album acustico 'Viva tu' (2024). Non mancano in scaletta le sue hit storiche: 'Clandestino', 'Rainin in Paradize', 'Desaparecido', 'La Vida Tómbola', 'Bongo Bong' e 'Mala Vida', quest'ultima risalente al periodo con La Mano Negra. Artista libero, anticonformista e realmente indipendente, José Manuel Arturo Tomás Chao Ortega nasce a Parigi da padre galiziano e madre basca in fuga dalla dittatura di Franco. Già con i Mano Negra ha lasciato il suo segno nel mondo della musica cantando in francese, inglese e spagnolo.