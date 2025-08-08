Strattona la madre e la colpisce con calci e pugni: in manette per maltrattamenti

Gli uomini dellâ€™Arma di Cepagatti, nella notte, hanno tratto in arresto un 42enne del posto, disoccupato, autore di continue aggressioni fisiche e verbali nei confronti dei familiari. Il soggetto nel rientrare nella propria abitazione, sotto lâ€™effetto dellâ€™alcool, per futili motivi aggrediva la madre, la strattonava e cercava di colpirla con calci e pugni. Nella circostanza fortunatamente era presente in casa lâ€™altro figlio che interveniva in difesa della donna, evitando che la situazione potesse degenerare ulteriormente in attesa dellâ€™arrivo dei carabinieri, prontamente chiamati tramite il 112.

I militari dell'Arma, giunti sul posto, constatavano che diverse stanze dellâ€™abitazione erano messe a soqquadro, uno specchio posto allâ€™ingresso era stato frantumato, che la madre era tremolante ed impaurita, rincuorata dal figlio che era arrivato in suo soccorso, nonostante presentasse ferite sanguinante agli arti superiori per cui veniva richiesto intervento di personale sanitario del 118.

Le risultanze emerse non hanno lasciato adito a dubbi sulla gravitÃ delle responsabilitÃ in capo al 42enne che dovrÃ rispondere del reato di maltrattamenti in famiglia. Lâ€™autore del violento gesto veniva condotto nella locale stazione carabinieri e tratto in arresto. Al termine delle formalitÃ di rito Ã¨ stato portato nella casa circondariale di Chieti.