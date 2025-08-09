Rientra in Italia per andare a trovare il padre ricoverato in ospedale, arrestato

Un cittadino italiano 51enne, nato e domiciliato in Belgio, censito in Banca Dati SDI Ã¨ stato arrestato. I Carabinieri della Stazione di Scafa hanno eseguito nella giornata di ieri, 8 agosto, un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Lâ€™Aquila, nei confronti dell'uomo, gravato da numerosi precedenti di polizia. Il provvedimento scaturisce a seguito di determinazioni di pene concorrenti per vari reati commessi nel territorio nazionale prima del 2019 e di emigrare allâ€™estero.

Lâ€™uomo, pensando di farla franca, era rientrato in Italia per far visita allâ€™anziano padre ricoverato in ospedale. PoichÃ© si doveva spostare ha pensato di noleggiare unâ€™auto, ma nel dare i propri documenti Ã¨ scattato lâ€™alert in Banca Dati e la Questura di Pescara ha segnalato il nominativo ai Carabinieri di Scafa. I militari dell'Arma si sono adoperati immediatamente nelle ricerche del soggetto. Si appurava che il padre era ricoverato presso il nosocomio di Chieti e a questo punto si decideva anche di predisporre unâ€™attivitÃ di osservazione presso lâ€™abitazione della madre, in attesa del suo possibile rientro. Il servizio dava i frutti sperati poichÃ© nella tarda serata, veniva notata lâ€™autovettura utilizzata dal 51enne nei pressi di quellâ€™abitazione e subito dopo veniva visto il soggetto destinatario dalla misura in compagnia della madre.

Si interveniva per bloccare e trarre in arresto il soggetto che dovrÃ scontare la pena di mesi 9 e giorni 12 di reclusione per reati di furto aggravato, danneggiamento e resistenza a Pubblico Ufficiale. Espletate le formalitÃ di rito, lâ€™uomo veniva associato presso la Casa Circondariale di Pescara.