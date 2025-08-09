La polizia recupera il portafoglio rubato a un'anziana

Le era stato rubato il portafogli dopo aver fatto la spesa in un supermercato dei colli, pertanto una donna di 87 anni si Ã¨ recata in Questura per denunciarne il furto. Gli immediati accertamenti svolti dagli agenti delle volanti hanno perÃ² permesso di risolvere il caso in tempi rapidissimi, i poliziotti hanno infatti scoperto chi aveva prelevato il portafogli e lo hanno recuperato.

In particolare, nei giorni scorsi, la pensionata, recatasi nel supermercato per far spesa, dopo aver pagato, si era dimenticata nel banco della cassa il suo portafogli contenente oltre 300 euro in contanti e documenti personali. Quando, arrivata a casa, non si Ã¨ ritrovata il portafoglio, la donna Ã¨ tornata nel supermercato chiedendo alla cassiera se lo avesse trovato.

Avuta risposta negativa Ã¨ andata in Questura denunciandone il furto. Gli agenti, dopo aver visto la registrazione dellâ€™impianto di videosorveglianza, hanno verificato che un uomo, dopo aver fatto la spesa, si era impossessato del portafoglio che aveva preso dal banco della cassa nascondendolo dentro la sua borsa. Era stata perÃ² passata la carta fedeltÃ raccolta punti del supermercato. Un dettaglio non sfuggito ai poliziotti che, in possesso del codice cliente, sono risaliti allâ€™uomo.

I successivi accertamenti hanno permesso di rintracciare la persona immortalata dalle telecamere e recuperare quanto sottratto. Il portafogli veniva infatti riconsegnato con tutto il denaro ed i documenti. Lâ€™oggetto recuperato Ã¨ stato immediatamente restituito alla legittima proprietaria, la quale, commossa dal ritrovamento e dal valore affettivo del portafoglio, si Ã¨ recata personalmente in Questura per esprimere la sua gratitudine agli agenti per il loro impegno e la loro dedizione.

