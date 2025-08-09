Furto sotto l'ombrellone, arrestato un 62enne

La Polizia di Stato, nel pomeriggio di ieri, ha arrestato un 62enne sorpreso a rubare sulla spiaggia. Lâ€™intervento degli agenti Ã¨ stato effettuato dopo la segnalazione al numero di emergenza. Il 62enne, infatti, era stato notato mentre rubava una borsa ad alcuni turisti olandesi che hanno allertato la polizia e anche fornito una dettagliata descrizione dellâ€™autore del furto.

Dopo una breve ricerca, agevolata dalla localizzazione del cellulare e dellâ€™utilizzo della bancomat sottratto, lâ€™uomo Ã¨ stato rintracciato dai poliziotti e controllato; durante la perquisizione, allâ€™interno del suo zaino, sono stati rinvenuti il cellulare ed un paio di occhiali. Quanto rinvenuto veniva riconsegnato ai proprietari che ringraziavano gli agenti e apprezzavano la sensibilitÃ dalle cittÃ di Pescara.

Il 62enne, con numerose segnalazioni di polizia per reati contro il patrimonio, Ã¨ stato arrestato per furto e posto a disposizione dellâ€™AutoritÃ Giudiziaria per il rito direttissimo.