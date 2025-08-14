Interventi anti-degrado della Polizia locale in centro [FOTO]

Sono proseguiti anche nella giornata di ieri gli interventi della Polizia locale per contrastare bivacchi e degrado sul territorio di Pescara. Un'attivitÃ costante, quella della Polizia locale (coordinata dal comandante Danilo Palestini), che ha giÃ toccato vari punti della cittÃ e che prosegue costantemente anche con il supporto di Ambiente spa e con il coinvolgimento delle realtÃ del terzo settore che sono impegnate a fornire quotidianamente assistenza ai senza dimora.

Il primo intervento, nella giornata di ieri, ha riguardato via dei Bastioni, in prossimitÃ di piazza Unione, dove Ã¨ stato allontanato un uomo di origine nordafricana che bivaccava in strada. Il secondo intervento Ã¨ avvenuto in prossimitÃ del Palazzo Quadrifoglio, dove uno dei soggetti allontanati pochi giorni fa si era nuovamente accampato e anche stavolta Ã¨ stato allontanato. Il terzo intervento si Ã¨ svolto sotto i portici di via Carducci dove si erano accampati due persone di origine romena, giÃ note alla Polizia locale: anche questa terza area Ã¨ stata bonificata.

"L'attivitÃ della polizia locale, insieme a quella delle forze dell'ordine, Ã¨ finalizzata ad arginare fenomeni di bivacco che spesso aumentano la percezione di insicurezza dei cittadini", commenta il sindaco Carlo Masci. "Laddove ce ne siano le condizioni, il nostro obiettivo resta quello di fornire assistenza a chi viene rintracciato in strada, esattamente come facciamo durante tutto l'anno nei confronti di senza dimora che qui a Pescara possono contare su una rete solida e funzionante, promossa dal Comune attraverso il settore delle Politiche sociali con una serie di realtÃ sempre attive.

Ogni anno, garantendo i servizi a bassa soglia (assistenza di primo livello, che comprende le unitÃ di strada, il servizio docce e colazione, piano freddo e mensa Caritas), il Comune destina a una certa fascia di attivitÃ oltre 100mila euro. C'Ã¨ poi la presa in carico, che prevede l'housing first, per offrire una prospettiva abitativa e lavorativa ai senza dimora, e c'Ã¨ il dormitorio. E' anche vero che l'attenzione deve essere massima nei confronti di chi non rispetta la legge ed proprio questo uno dei temi che pongo costantemente all'attenzione del Comitato per l'ordine pubblico, sempre pronto a recepire le mie istanze".