Sub pescarese disperso al largo del Ravennate, ricerche ancora senza esito [FOTO]

Sono proseguite per tutta ieri, senza esito, le ricerche del subacqueo pescarese Ugo Coppola, 50enne, disperso da due giorni a circa 12 miglia al largo del Ravennate, dopo un'immersione di gruppo nel relitto della piattaforma del Paguro dalla quale l'uomo non Ã¨ piÃ¹ riaffiorato. Per le ricognizioni, spiegano dal comando dei vigili del fuoco di ForlÃ¬-Cesena, Ã¨ stato impiegato un elicottero del reparto volo di Bologna, con i sommozzatori del comando di Ravenna, in acqua con un gommone, e un'imbarcazione del Nucleo Nautico di Ravenna.

I sommozzatori hanno effettuato immersioni nella zona indicata, raggiungendo una profonditÃ massima di 26 metri, mentre la nuova imbarcazione Ssar-Search and Rescue del distaccamento portuale di Ravenna ha condotto ricerche strumentali in superficie con apposita strumentazione. Le operazioni proseguono, coordinate dalla Guardia Costiera.

"Ugo faceva il sub da anni, aveva una grande passione per le immersioni. Sicuramente sarÃ sceso con tutte le precauzioni. GiÃ parlo al passato perchÃ© purtroppo sembra che non abbiamo molte speranze". A dichiararlo all'Ansa Ã¨ Brunella Quaglione, consigliera comunale di Villalago e cugina di Ugo Coppola, originario del borgo montano. "Ci hanno detto che le riserve di ossigeno durano circa un'ora - spiega Quaglione - e ormai ne sono passate molte, purtroppo. Si fa strada l'idea che non ci sia piÃ¹ molto da fare. Sembra tutto surreale".

Coppola, residente con la madre a Pescara, ha sempre frequentato il paese d'origine: ha fatto parte del coro parrocchiale, era appassionato di musica, amava suonare la tastiera e partecipava a molte manifestazioni estive. "La famiglia si stringe in questo momento di grande apprensione - conclude Quaglione - Al momento non abbiamo notizie sul suo ritrovamento. Le ricerche sono ancora in corso. Stiamo vivendo tutto nel massimo riserbo, stretti attorno alla madre e alla famiglia".