Partecipa a Pescara News

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Ferragosto, il sindaco incontra gli operatori di Ambiente Spa [FOTO]

Intanto l'assessore Orta e il presidente Chiavaroli replicano al consigliere comunale Sola

Redazione
Ambiente
Condividi su:

Durante la consueta visita di Ferragosto, "questa mattina annunceremo al sindaco Carlo Masci il bilancio, in termini numerici, dei servizi predisposti per Ferragosto, con i quintali di materiale raccolto e le unitÃ  in servizio". CosÃ¬ il presidente di Ambiente spa Ricardo Chiavaroli. Masci Ã¨ arrivato alle 9 nel piazzale di via Fiora, per incontrare gli operatori e tutti i lavoratori dell'azienda.

Intanto Chiavaroli, insieme all'assessore all'ambiente Cristian Orta, replica al consigliere comunale Paolo Sola (M5S): "Puntuale e pressapochista come lâ€™oroscopo dei finti astrologi, il consigliere Sola cerca anche oggi la sua visibilitÃ  nel mondo dei rifiuti, raccontando una realtÃ  che non esiste. Libero di farlo anche a Ferragosto, per caritÃ , ma non Ã¨ corretto, da parte sua e del Movimento 5 Stelle, fornire notizie errate e allarmistiche proprio mentre Pescara ospita tanti turisti e gli operatori di Ambiente stanno dando il massimo per mantenere la cittÃ  pulita. Sola polemizza e io, invece, ringrazio Ambiente, in campo anche nei giorni di festa". 

Per quanto riguarda i servizi in programma per la giornata odierna, "comunichiamo a Sola che Ambiente spa, in accordo con il Comune di Pescara, svolgerÃ  regolarmente i propri servizi anche a Ferragosto (grazie al suo personale che presterÃ  regolarmente servizio anche nel giorno festivo): i servizi programmati consisteranno nel ritiro di tutto il materiale previsto da calendario (carta, plastica, lattine, secco residuo, vetro), incluso lâ€™organico negli stabilimenti balneari e nei contenitori stradali, oltre allo spazzamento notturno, allo svuotamento dei cestini e agli interventi di emergenza per il mantenimento del decoro cittadino. Aggiungiamo che Pescara Ã¨ tra le poche cittÃ  italiane ad essersi organizzata in questo modo, e crediamo ci sia da vantarsene", dicono Chivaroli e Orta. 

"Noi siamo sicuri di svolgere bene un servizio pubblico, per una cittÃ  pulita, grazie all'apporto di tutto il personale, con l'obiettivo di tutelare la cittÃ  da ogni punto di vista", conclude Orta. E aggiunge: "Ci piacerebbe poter dire lo stesso di Sola: fino ad oggi non ha mai perso l'occasione per parlare male di Ambiente spa, senza mai guardarsi attorno e senza chiedersi cosa accada in tutte le altre cittÃ  che hanno adottato lo stesso sistema di Pescara. ChissÃ  che il consigliere non imbocchi una strada diversa in futuro. Nel frattempo, mentre lui continua a puntare l'indice accusatore, noi pensiamo a lavorare per migliorare la cittÃ  e l'ambiente".

Condividi su:

Seguici su Facebook