Ferragosto, il sindaco incontra gli operatori di Ambiente Spa [FOTO]

Durante la consueta visita di Ferragosto, "questa mattina annunceremo al sindaco Carlo Masci il bilancio, in termini numerici, dei servizi predisposti per Ferragosto, con i quintali di materiale raccolto e le unitÃ in servizio". CosÃ¬ il presidente di Ambiente spa Ricardo Chiavaroli. Masci Ã¨ arrivato alle 9 nel piazzale di via Fiora, per incontrare gli operatori e tutti i lavoratori dell'azienda.



Intanto Chiavaroli, insieme all'assessore all'ambiente Cristian Orta, replica al consigliere comunale Paolo Sola (M5S): "Puntuale e pressapochista come lâ€™oroscopo dei finti astrologi, il consigliere Sola cerca anche oggi la sua visibilitÃ nel mondo dei rifiuti, raccontando una realtÃ che non esiste. Libero di farlo anche a Ferragosto, per caritÃ , ma non Ã¨ corretto, da parte sua e del Movimento 5 Stelle, fornire notizie errate e allarmistiche proprio mentre Pescara ospita tanti turisti e gli operatori di Ambiente stanno dando il massimo per mantenere la cittÃ pulita. Sola polemizza e io, invece, ringrazio Ambiente, in campo anche nei giorni di festa".

Per quanto riguarda i servizi in programma per la giornata odierna, "comunichiamo a Sola che Ambiente spa, in accordo con il Comune di Pescara, svolgerÃ regolarmente i propri servizi anche a Ferragosto (grazie al suo personale che presterÃ regolarmente servizio anche nel giorno festivo): i servizi programmati consisteranno nel ritiro di tutto il materiale previsto da calendario (carta, plastica, lattine, secco residuo, vetro), incluso lâ€™organico negli stabilimenti balneari e nei contenitori stradali, oltre allo spazzamento notturno, allo svuotamento dei cestini e agli interventi di emergenza per il mantenimento del decoro cittadino. Aggiungiamo che Pescara Ã¨ tra le poche cittÃ italiane ad essersi organizzata in questo modo, e crediamo ci sia da vantarsene", dicono Chivaroli e Orta.

"Noi siamo sicuri di svolgere bene un servizio pubblico, per una cittÃ pulita, grazie all'apporto di tutto il personale, con l'obiettivo di tutelare la cittÃ da ogni punto di vista", conclude Orta. E aggiunge: "Ci piacerebbe poter dire lo stesso di Sola: fino ad oggi non ha mai perso l'occasione per parlare male di Ambiente spa, senza mai guardarsi attorno e senza chiedersi cosa accada in tutte le altre cittÃ che hanno adottato lo stesso sistema di Pescara. ChissÃ che il consigliere non imbocchi una strada diversa in futuro. Nel frattempo, mentre lui continua a puntare l'indice accusatore, noi pensiamo a lavorare per migliorare la cittÃ e l'ambiente".