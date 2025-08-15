Soccorsa una persona nelle acque del fiume Pescara [FOTO]

Nella serata di ieri, intorno alle ore 22.30, una squadra dei vigili del fuoco del comando di Pescara, su richiesta del numero unico di emergenza 112, Ã¨ intervenuta in soccorso di qualcuno che era in difficoltÃ nelle acque del fiume Pescara.

Il personale intervenuto, in assetto fluviale, ha raggiunto la persona in questione e l'ha portata in salvo sulla sponda del fiume, dove Ã¨ stata poi affidata al personale sanitario presente. Sul posto si sono recate anche le unitÃ dei carabinieri e della polizia.