Incidente in galleria a Montesilvano, quattro feriti nel tunnel 'Pianacci'

Chiuso un tratto della tangenziale, tre i veicoli coinvolti. Sul posto anche gli operatori sociosanitari del 118

Redazione
Cronaca
Quattro feriti si sono registrati in un incidente avvenuto nel pomeriggio di Ferragosto in galleria lungo la tangenziale di Pescara. In conseguenza di questo episodio Ã¨ stato chiuso il tratto, in entrambe le direzioni, al km 1,900 a Montesilvano. Tre i veicoli coinvolti nel sinistro, all'interno del tunnel 'Pianacci'. 

Le cause dello scontro sono in corso di accertamento: sul posto, per effettuare i rilievi di rito e regolare la gestione del traffico, si sono recate le squadre Anas e le forze dell'ordine, insieme agli operatori sociosanitari del 118 con le ambulanze per prestare i primi soccorsi agli automobilisti.

