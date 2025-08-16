Incidente in galleria a Montesilvano, quattro feriti nel tunnel 'Pianacci'

Quattro feriti si sono registrati in un incidente avvenuto nel pomeriggio di Ferragosto in galleria lungo la tangenziale di Pescara. In conseguenza di questo episodio Ã¨ stato chiuso il tratto, in entrambe le direzioni, al km 1,900 a Montesilvano. Tre i veicoli coinvolti nel sinistro, all'interno del tunnel 'Pianacci'.

Le cause dello scontro sono in corso di accertamento: sul posto, per effettuare i rilievi di rito e regolare la gestione del traffico, si sono recate le squadre Anas e le forze dell'ordine, insieme agli operatori sociosanitari del 118 con le ambulanze per prestare i primi soccorsi agli automobilisti.