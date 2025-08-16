Incidente sull'A14, coinvolti quattro veicoli

Stasera, intorno alle 18:30, una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Roseto degli Abruzzi, con un'autopompa e un fuoristrada con modulo antincendio, Ã¨ intervenuta sulla carreggiata sud dell'Autostrada A14, al Km 343+400, per un grave incidente stradale avvenuto poco prima dell'uscita del casello di Roseto degli Abruzzi. Nell'incidente sono rimasti coinvolti quattro veicoli. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire con le attrezzature di estricazione su una Hyundai i30, liberando dalle lamiere contorte il conducente che Ã¨ stato trasferito in elisoccorso presso l'ospedale di Teramo.

Sono stati trasportati in ospedale con diverse ambulanze anche l'autista di un furgone Fiat Ducato, i due occupanti di una Mercedes-Benz GLE coupÃ© AMG 53 e Il conducente di una Fiat Panda. L'autostrada Ã¨ rimasta chiusa al transito veicolare per circa due ore, determinando la formazione di una lunga fila dei veicoli sulla carreggiata sud. Successivamente Ã¨ stata riaperta al traffico su una sola corsia. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia autostradale del VII tronco di CittÃ Sant'Angelo e personale di Autostrade per l'italia per gli adempimenti di propria competenza, oltre a carroattrezzi impiegati per la rimozione dei mezzi incidentati.