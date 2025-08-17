Partecipa a Pescara News

Incidente tra due moto a Bolognano, un morto e un ferito

Non ce l'ha fatta un 37enne, lo scontro Ã¨ avvenuto ieri sera in localitÃ  Piano d'Orta. Ecco il racconto

Redazione
Cronaca
Un uomo di 37 anni Ã¨ morto in un incidente stradale tra due moto avvenuto ieri sera in localitÃ  Piano d'Orta di Bolognano. Stando ad una prima ricostruzione, i due mezzi, entrambi di grossa cilindrata, all'altezza di una curva, per cause in corso di accertamento si sarebbero scontrati. 

Inutili i tentativi dei soccorritori di rianimare il 37enne: l'uomo Ã¨ morto sul colpo. Ferito, in modo non grave, il conducente della seconda moto, ricoverato all'ospedale di Popoli Terme. Rilievi e accertamenti a cura dei carabinieri.

