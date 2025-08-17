Incidente tra due moto a Bolognano, un morto e un ferito

Un uomo di 37 anni Ã¨ morto in un incidente stradale tra due moto avvenuto ieri sera in localitÃ Piano d'Orta di Bolognano. Stando ad una prima ricostruzione, i due mezzi, entrambi di grossa cilindrata, all'altezza di una curva, per cause in corso di accertamento si sarebbero scontrati.
Inutili i tentativi dei soccorritori di rianimare il 37enne: l'uomo Ã¨ morto sul colpo. Ferito, in modo non grave, il conducente della seconda moto, ricoverato all'ospedale di Popoli Terme. Rilievi e accertamenti a cura dei carabinieri.