Bici elettriche a pedalata assistita, controllati 50 mezzi: scattano i primi sequestri

Prosegue la campagna del Comune e della Polizia locale per favorire la mobilità dolce e contrastare il mancato rispetto del Codice della strada, in particolare da parte di chi usa le biciclette elettriche che possono rappresentare un pericolo per la cosiddetta utenza debole. Dopo l’intesa con la Motorizzazione civile che prevede l’esecuzione di controlli mirati sulle bici elettriche a pedalata assistita da parte di officine autorizzate, la polizia locale ha avviato e sta portando avanti una serie di servizi in strada, che stanno toccando le arterie più frequentate della città, a partire dal lungomare nord e sud: l’obiettivo è quello di accertare se le bici elettriche posseggono o meno i requisiti previsti dal Codice della strada. Sono stati fermati circa 50 mezzi e sono scattati i primi sequestri. Nei prossimi giorni, una volta conclusi gli accertamenti tecnici affidati alle officine specializzate, si saprà quante bici saranno sottoposte a confisca.

“La sicurezza di chi circola in strada passa anche per la sicurezza dei mezzi che vengono utilizzati e il mancato possesso dei requisiti imposti dal Codice della strada non costituisce solo un illecito ma un pericolo per tutti coloro che si spostano all'interno della città, in primo luogo chi conduce le bici stesse e poi i pedoni, gli altri ciclisti, gli automobilisti e così via", dice il sindaco Carlo Masci. "Dopo aver avviato una campagna di sensibilizzazione nelle scuole, a scopo preventivo, sono scattati anche i controlli che hanno sì una finalità repressiva ma sono uno strumento utile per sensibilizzare e far riflettere le famiglie, non solo i giovani, sulle conseguenze a cui si va incontro quando si usa un mezzo non in regola. I controlli riguardano anche i monopattini, un altro mezzo molto utilizzato da giovani e che può rivelarsi altrettanto pericoloso se viene utilizzato male”, conclude Masci.