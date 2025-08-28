Arotron, iscrizioni aperte per i corsi di teatro per i più piccoli

Sono aperte le iscrizioni per i corsi di teatro per bambini e ragazzi dai 7 ai 18 anni. Per chi cerca un'esperienza che faccia vivere la magia del teatro, che sviluppi l'empatia e l'autostima, che stimoli l'immaginazione e la socializzazione, Arotron di Pianella (Pe) offre ciò che serve. Le prime lezioni di prova, gratuite e senza impegno, si terranno lunedì 6, martedì 7 o mercoledì 8 ottobre.

La direzione artistica è a cura dell'attore e doppiatore Franco Mannella, che guiderà questo percorso dedicato a chi vuole mettersi in gioco: "Il teatro è un laboratorio di vita - afferma Franco Mannella. - Attraverso il gioco e la scoperta di sé, i ragazzi hanno l'opportunità di coltivare talenti e capacità fondamentali, come la fiducia nelle proprie idee e la capacità di lavorare insieme. Con Arotron, il nostro obiettivo è offrire loro uno spazio protetto in cui possano crescere, sognare e imparare a esprimersi liberamente”.

I corsi si terranno a Pianella, presso l'ex-asilo Sabucchi in via Vico delle Dee 10, e si svolgeranno da ottobre a maggio. Perché studiare teatro può cambiare la vita? Il teatro, soprattutto per bambini e ragazzi, aumenta l'autostima e la sicurezza di sé, esercita l'empatia e la socialità, e aiuta a imparare a far sentire la propria voce senza paura. Permette anche di affrontare gli imprevisti e di imparare il lavoro di squadra e l'autodisciplina.

“Mi sono avvicinata al teatro da bambina e ho subito scoperto che quello sarebbe stato il mio futuro - racconta Chiara Colangelo - Il teatro mi ha aiutata a prendere consapevolezza delle mie capacità, a liberare la mia immaginazione e a sentirmi più sicura di me. Ora insegno perché credo fortemente nell’impatto che il teatro può avere nella crescita di bambini e ragazzi, grazie alla mia esperienza personale".

I corsi nel dettaglio

"L'Attore che Gioca" (7-14 anni)

Questo corso, a cura di Chiara Colangelo, aiuta i bambini a "giocare seriamente" per essere liberi e credibili in scena e nella vita. Attraverso il gioco si imparano gli strumenti fondamentali per la vita, come mettersi al centro della scena senza paura e collaborare con gli altri senza giudizio.

"DiveNtiamoci...in scena" (14-18 anni)

A cura di Alessandro Rapattoni: questo corso si rivolge ai ragazzi in un'età di grandi trasformazioni. Come spiega il docente: “ci impegneremo a offrire ai più giovani stimoli e possibilità di giocare a 'diventare', per divertirsi e per conoscersi!”

Come spiegano gli organizzatori: "Gli allievi di Arotron aumentano di anno in anno, questo perchè c'è stata una grande condivisione e diffusione del lavoro dello scorso giugno anche con il campus estivo per bambini e adolescenti".

La compagnia dell’Aratro, di cui fanno parte Chiara Colangelo e Alessandro Rapattoni, ha inoltre scritto e interpretato uno spettacolo per bambini, “Il Calamaio dei Racconti”, che ha debuttato a Pianella nel 2023. Contatti per informazioni e iscrizioni: 3455411135; news al tag @formazioneteatralearotron.