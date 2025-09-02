Ruba bici elettrica, rintracciato e bloccato: polizia denuncia un 33enne

Lâ€™episodio Ã¨ accaduto nella serata di ieri, 1 settembre. Un 33enne ha notato davanti una pizzeria in via Tiburtina una bicicletta elettrica e, sfruttando lâ€™assenza del prioritario che era entrato nel locale, saliva a bordo della bici si dava alla fuga. Dopo circa mezzâ€™ora, la vittima del furto notava lâ€™uomo in bicicletta mentre percorreva via Stradonetto e contattava il numero di emergenza.

Sul posto giungevano immediatamente le volanti della Questura che provvedevano ad identificare il 33enne che veniva infine denunciato per furto. La bicicletta veniva riconsegnata al legittimo proprietario.