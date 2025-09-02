Gli rubano il monopattino, la polizia lo ritrova e lo restituisce

Gli era stato rubato il monopattino nel pomeriggio del 23 agosto, nei pressi della stazione ferroviaria di Pescara. Grazie ai particolari riportati in denuncia, il giorno successivo, gli agenti delle Volanti lo hanno ritrovato e riconsegnato al proprietario, un 18enne residente in provincia.

La restituzione del monopattino, Ã¨ stata possibile, appunto, grazie allâ€™intervento degli agenti che sabato 30 agosto, durante lâ€™attivitÃ di controllo del territorio, nei pressi della nave di Cascella, hanno notato il mezzo posteggiato in maniera anomala.

Insospettiti, sono stati svolti gli opportuni accertamenti, dai quali Ã¨ emerso lâ€™avvenuto furto. Lâ€™intervento tempestivo degli agenti e la puntualitÃ delle attivitÃ svolte, ha permesso quindi di recuperare il mezzo e di risalire al proprietario che, giÃ lo stesso giorno, ha potuto riavere il proprio monopattino.