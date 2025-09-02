Partecipa a Pescara News

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Gli rubano il monopattino, la polizia lo ritrova e lo restituisce

Redazione
Cronaca
Condividi su:

Gli era stato rubato il monopattino nel pomeriggio del 23 agosto, nei pressi della stazione ferroviaria di Pescara. Grazie ai particolari riportati in denuncia, il giorno successivo, gli agenti delle Volanti lo hanno ritrovato e riconsegnato al proprietario, un 18enne residente in provincia. 

La restituzione del monopattino, Ã¨ stata possibile, appunto, grazie allâ€™intervento degli agenti che sabato 30 agosto, durante lâ€™attivitÃ  di controllo del territorio, nei pressi della nave di Cascella, hanno notato il mezzo posteggiato in maniera anomala. 

Insospettiti,  sono stati svolti gli opportuni accertamenti, dai quali  Ã¨ emerso lâ€™avvenuto furto. Lâ€™intervento tempestivo degli agenti e la puntualitÃ  delle attivitÃ  svolte, ha permesso quindi di recuperare il mezzo e di risalire al proprietario che, giÃ  lo stesso giorno, ha potuto riavere il proprio monopattino.

Condividi su:

Seguici su Facebook