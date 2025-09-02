Pronto soccorso, approvata la mozione del M5S per istituire la figura dell'infermiere di processo

Un professionista con competenze avanzate, soprattutto in ambito clinico, organizzativo e gestionale, in grado di coordinare e ottimizzare i flussi assistenziali tra triage, aree di osservazione, ricoveri e dimissioni. Ãˆ lâ€™infermiere di processo, che il M5S ha chiesto e ottenuto di inserire nellâ€™organico dei Pronto soccorso abruzzesi. â€œSi tratta di una figura strategica â€“ spiega il Capogruppo M5S Francesco Taglieri, firmatario della mozione â€“ per migliorare lâ€™efficienza dei Pronto Soccorso abruzzesi e offrire unâ€™assistenza piÃ¹ tempestiva e organizzata allâ€™utenza. Il documento che ho presentato Ã¨ tecnico e offre strumenti chiari e strategici, al fine di proporre soluzioni applicabili nel breve tempo".

"Nel dettaglio abbiamo impegnato la Giunta a: definire un percorso formativo dedicato per gli infermieri interessati a svolgere il ruolo; avviare una sperimentazione in almeno un Pronto Soccorso per ciascuna ASL regionale; monitorare lâ€™impatto del nuovo modello organizzativo in termini di efficienza e qualitÃ assistenziale; integrare questa innovazione nel prossimo aggiornamento del Piano Sanitario Regionale".

La Mozione Ã¨ stata protocollata nel mese di giugno â€“ continua Taglieri - e approvata nella seduta odierna della commissione sanitÃ con il voto unanime di maggioranza e opposizione nonchÃ© il parere favorevole dellâ€™Assessore VerÃ¬. Questa Mozione pone un punto fermo sul quale non siamo disposti a fare nessun passo indietro. Vigileremo con attenzione affinchÃ© gli impegni presi siano rispettati. Altre regioni, come Puglia, Emilia Romagna, Lombardia, sono giÃ avanti in questa direzione, non possiamo permettere che lâ€™Abruzzo rimanga indietro.