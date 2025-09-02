Pastore sulla segnaletica stradale davanti alle scuole: "Per il M5S c'Ã¨ sempre qualcosa che non va"

"C'Ã¨ sempre qualcosa che non va, per il M5S. Se l'amministrazione promuove la realizzazione di una serie di opere, allora per il consigliere pentastellato Paolo Sola c'Ã¨ un buon motivo per contestare i cantieri perchÃ© creano disagi. Se poi alcuni lavori dovessero partire seguendo un cronoprogramma diverso da quello che si Ã¨ costruito mentalmente il M5S, le polemiche sono dovute ai presunti ritardi che si generano. Mi sento di tranquillizzare il consigliere Sola perchÃ© la segnaletica stradale in prossimitÃ delle scuole sarÃ realizzata eccome, laddove necessaria, nell'ambito di un appalto da centomila euro a cui seguirÃ senza soluzione di continuitÃ un altro appalto da centomila euro. I risultati di questo progetto si vedranno presto, giÃ dai prossimi giorni, a cavallo dell'inizio dell'anno scolastico. Se Sola ritiene che Pescara viva in una emergenza continua, la maggioranza vede ben altro e cioÃ¨ una cittÃ che cresce, si sviluppa e si migliora con una molteplicitÃ di interventi che possono causare disagi, questo Ã¨ vero, ma sono tutti finalizzati a trasformare Pescara, non solo per quanto riguarda le strade e le piazze ma anche con interventi di portata storica come quelli dell'area di risulta e di piazza Alessandrini, solo per dirne un paio".

Questa la dichiarazione del presidente della commissione Lavori pubblici, Massimo Pastore, in replica al consigliere comunale pentastellato Paolo Sola.