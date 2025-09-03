Fugge dal supermercato con 10 bottiglie di superalcolici: arrestato

Ãˆ stato arrestato dagli agenti della volante un 33enne per furto aggravato ai danni di un supermercato nella zona della Tiburtina. Per lâ€™uomo Ã¨ scattata anche una denuncia a piede libero per inottemperanza al foglio di via obbligatorio. I fatti si sono verificati nella mattinata di ieri. Il 33enne Ã¨ stato notato dal personale del supermercato della struttura commerciale mentre si aggirava con atteggiamento sospetto fra gli scaffali, prima di uscire frettolosamente spingendo un cestello pieno di bottiglie.

Allâ€™esterno del negozio, il personale dellâ€™attivitÃ commerciale ha iniziato a seguire lâ€™uomo che tentava di dileguarsi, contestualmente Ã¨ partita la segnalazione al numero di emergenza. Immediatamente sono arrivate le volanti che hanno bloccato lâ€™uomo. Sono state quindi recuperate dieci bottiglie di superalcolici e altre confezioni di bibite.

Il 33enne Ã¨ stato infine tratto in arresto per furto aggravato e denunciato a piede libero per aver violato il foglio di via obbligatorio dal comune di Pescara. La refurtiva, del valore di circa 300 euro, Ã¨ stata riconsegnata al negozio. Questa mattina si Ã¨ svolta lâ€™udienza per direttissima, allâ€™esito della quale il giudice, nel convalidare lâ€™arresto, ha disposto nei confronti dellâ€™uomo lâ€™obbligo di dimora nel comune di residenza, in provincia di Chieti.