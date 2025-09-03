Sabato 6 settembre si presenta il romanzo di Mila Moretti

Si intitola “Al Grande Azzurro” ed è un viaggio alla scoperta della nascita di un piccolo grande cinema indipendente il primo romanzo di Mila Moretti, drammaturga, attrice e regista teatrale di origine abruzzese, trapiantata a Siena da diversi anni. Sabato 6 settembre, alle ore 17:30, il libro verrà presentato a Pescara, nella Galleria di arte e cultura Spazio Bianco, viale Regina Margherita 6.

“Quando vado a Bologna, che è stata casa mia per dieci lunghi anni, scriteriati e bellissimi, mi piace guardare le novità. Ci sono tanti bar aperti di recente. Ma c’è un punto fermo nel mio cuore, il Piccolo Bar di Piazza Verdi, è da lì che Nino, il protagonista, muove i primi passi verso il Grande Azzurro” racconta l’autrice.

Sarà Mara Di Bartolomeo a presentare il libro e a condurre l’incontro con la regista e drammaturga Mila Moretti, mentre l’attrice Romina Delmonte e la stessa Moretti leggeranno alcuni brani tratti da “Al Grande Azzurro”, La Mongolfiera Editrice. L’incontro fantastico con Lucio Dalla ha permesso all’autrice di costruire tutta la storia di Nino, nullafacente di origini messinesi, alle prese con una ex-fidanzata pescarese amata in passato e una donna da sposare nel presente.

Cosa farà cambiare idea a Nino sul matrimonio? Cosa gli permetterà di trovare la sua strada? La lettura del romanzo saprà fornire le risposte giuste ma, allo stesso tempo, coinvolgerà i lettori inducendoli a riflettere sulle cose della vita. Il libro sarà presentato sabato 6 settembre alle ore 17:30 nella Galleria di arte e cultura Spazio Bianco, Piazza Salotto, angolo viale Regina Margherita 6.