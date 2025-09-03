L'Accademia Musicale Blue Notes riparte a Cepagatti con la jazzista Alessandra Dambra

L'Accademia Musicale Blue Notes, storica realtÃ e punto di riferimento per la formazione musicale nel territorio abruzzese, rappresentata dalla giovane seppur nota jazzista e cantante Alessandra Dambra, annuncia che le lezioni del nuovo anno accademico inizieranno ufficialmente il prossimo 8 settembre.

L'Accademia, situata a Cepagatti, Ã¨ pronta ad accogliere nuovamente vecchi e nuovi allievi, offrendo un percorso formativo completo che va dai primi approcci con uno strumento fino al suo perfezionamento. L'offerta didattica comprende lezioni per principianti, musicisti amatoriali e aspiranti professionisti, con l'obiettivo di rendere la musica accessibile a tutti e di creare un ambiente stimolante e inclusivo, perchÃ¨ la musica, soprattutto oggi ha un compito preciso, ossia creare una comunitÃ .

Ãˆ la stessa Dambra, classe '98, oggi residente a Pianella, a fare tesoro di questa lezione: "La musica non Ã¨ solo la mia professione, ma l'essenza stessa della mia vita, un'emozione che mi accompagna sin dalle mie prime performance. Il nostro impegno Ã¨ quello di condividere questa profonda passione, fornendo ai nostri allievi gli strumenti necessari per sviluppare non solo il loro talento, ma anche la disciplina e la creativitÃ . Crediamo fermamente che la musica sia un veicolo potente per la crescita personale e culturale, e la nostra missione Ã¨ quella di formare una nuova generazione di musicisti consapevoli e appassionati, oltre che innamorati di un'arte che diventa sempre di piÃ¹ veicolo di inclusione".

"Per quanto riguarda la mia regione, perchÃ¨ l'Abruzzo lo Ã¨, anche se i miei genitori non lo sono ma hanno scelto questa regione per mettere in piedi una famiglia, sostengo abbia un grande potenziale musicale: ho studiato qui, ho incontrato grandi nomi, ho partecipato a grandi festival, anche quando mi sposto per lavoro l'Abruzzo viene con me quindi anche nel campo musicale va valorizzato e fatto conoscere Ã¨ una realtÃ quella abruzzese che darÃ grandi soddisfazioni".

Per maggiori informazioni e per le iscrizioni, Ã¨ possibile contattare l'Accademia Musicale Blue Notes al numero 350/0476153. Dambra, artista di origini molisane che ha sempre vissuto e studiato in Abruzzo, Ã¨ vincitrice del prestigioso bando nazionale "Sa(n)remo in jazz" ed ha rappresentato con orgoglio l'Italia e quella che Ã¨ da sempre la sua regione, l'Abruzzo appunto, in un evento di alto profilo culturale al teatro dell'Istituto italiano di cultura di Bruxelles lo scorso 12 giugno.

"Sa(n)remo in jazz" nasce su iniziativa dell'Istituto italiano di cultura di Bruxelles con lo scopo di celebrare la canzone italiana. Accanto al direttore dell'Istituto Pierre Di Toro, l'intero progetto Ã¨ stato organizzato sotto la direzione artistica del maestro Angelo Gregorio, presidente della giuria e incaricato degli arrangiamenti orchestrali.

Il concerto si Ã¨ svolto nell'ambito della "XXXI Festa della Musica 2025", promossa dal Ministero della Cultura in collaborazione con l'Associazione Italiana per la Festa della Musica â€“ Aipgm, la Siae, la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, il Dipartimento delle politiche giovanili e la Rai, in collaborazione con il Belgian Italian Jazz Festival.