Viola piÃ¹ volte gli arresti domiciliari, arrestato e condotto in carcere

Nel pomeriggio di giovedÃ¬ 18 settembre i carabinieri della Sezione Radiomobile del Nor hanno tratto in arresto un uomo di 36 anni, residente in cittÃ , in esecuzione di unâ€™ordinanza di aggravamento della misura cautelare giÃ in atto emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Pescara.

Il provvedimento, firmato lo scorso 16 settembre, Ã¨ stato reso necessario a seguito delle ripetute violazioni della misura precedentemente imposta allâ€™individuo. Nonostante fosse giÃ sottoposto a restrizioni di libertÃ , lâ€™uomo aveva infatti piÃ¹ volte eluso i controlli imposti, episodi che sono stati puntualmente accertati dai militari e segnalati allâ€™AutoritÃ Giudiziaria competente.

Alla luce di tali condotte, lâ€™AutoritÃ Giudiziaria ha disposto un inasprimento della misura cautelare, ordinando lâ€™arresto e la successiva traduzione in carcere. Dopo le formalitÃ di rito, lâ€™uomo Ã¨ stato trasferito presso la Casa Circondariale di Pescara, dove rimarrÃ a disposizione della magistratura.