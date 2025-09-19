All'Aurum c'Ã¨ Cookie Canvas: i capolavori dell'arte diventano biscotti

Un viaggio tra zucchero e bellezza. Dal 20 al 22 settembre, le sale dell'Aurum di Pescara si trasformeranno in una galleria sorprendente, in cui i grandi capolavori dell'arte prenderanno vita in una forma del tutto inedita: quella di un biscotto decorato in ghiaccia reale. Cookie Canvas â€“ Royal Icing Cookie Exhibition Ã¨ infatti la prima mostra-evento in Italia interamente dedicata a questa raffinata tecnica di decorazione, considerata una delle piÃ¹ eleganti e complesse nell'universo della pasticceria artistica. Inaugurazione sabato 20 alle ore 16,30.

La manifestazione, promossa dall'associazione DolceFlo Cookie Planet, nasce con l'obiettivo di valorizzare e diffondere un'arte di nicchia che unisce manualitÃ , precisione e creativitÃ , trasformando un semplice impasto di frolla in una tela capace di evocare emozioni. La ghiaccia reale, con la sua consistenza delicata e la possibilitÃ di modellarsi in infiniti dettagli, permette di ottenere decorazioni di una qualitÃ estetica straordinaria: ogni biscotto diventa cosÃ¬ un'opera unica, realizzata con pazienza, passione e grande maestria.

L'esposizione presenterÃ creazioni ispirate a celebri artisti come Klimt, Van Gogh e Frida Kahlo, offrendo al pubblico un percorso tra forme, colori e suggestioni che mettono in dialogo l'arte classica con una nuova, sorprendente forma di espressione. Come sottolinea la presidente dell'associazione, Filomena Tavano, "Questa mostra rappresenta un sogno che si realizza, perchÃ© i biscotti in ghiaccia reale hanno una particolaritÃ che li rende unici: la precisione, la delicatezza e la qualitÃ artistica che richiedono li trasformano in qualcosa di molto diverso da un semplice dolce. Con Cookie Canvas vogliamo mostrare come questa arte possa parlare un linguaggio universale, capace di emozionare e unire culture diverse".

Proprio lo spirito di condivisione e apertura internazionale caratterizza la rassegna: tra gli ospiti, infatti, ci saranno anche le opere in ghiaccia reale dell'associazione peruviana Apepaf â€“ AsociaciÃ³n Peruana de PastelerÃ­a y Afines, che porterÃ a Pescara la sensibilitÃ e lo stile di un altro continente. I tre giorni non saranno solo una mostra, ma una vera festa della creativitÃ : l'Aurum diventerÃ un luogo in cui le persone potranno avvicinarsi a una tecnica che richiede rigore e poesia, precisione e immaginazione, e al tempo stesso scoprire quanto l'associazionismo e la collaborazione internazionale possano generare bellezza.

Cookie Canvas â€“ Royal Icing Cookie Exhibition Ã¨ un evento aperto a tutti, dagli appassionati d'arte ai curiosi, dagli addetti ai lavori ai semplici amanti della pasticceria, e rappresenta un'occasione irripetibile per scoprire come la ghiaccia reale sappia trasformare la dolcezza in pura emozione.

Il programma nel dettaglio:

Sabato 20 Settembre â€“ 16:30 / 20:00ï»¿

16:30 Apertura ufficiale della mostra, saluti istituzionali e taglio del nastroï»¿

17:00 Piece teatrale: "Colore e vita" con la collaborazione del Teatro Immediatoï»¿

19:00 Aperitivo di benvenuto ed inaugurazioneï»¿

Domenica 21 Settembre â€“ 9:00 / 20:00ï»¿

10:30 â€“ 12:30 Workshop di decorazione in ghiaccia reale: "I fiori degli artistiï»¿" a cura dell'associazione DolceFlo Cookie Planetï»¿

15:30 â€“ 17:00 Workshop per bambini: "Biscotti e fantasiaï»¿" a cura dell'Associazione DolceFlo Cookie Planetï»¿

15:00 â€“ 19:00 Workshop di decorazione in ghiaccia reale: "Flowers & letteringï»¿" a cura dell'Associazione DolceFlo Cookie Planetï»¿

17:15 Piece teatrale: "Colore e vita" con la collaborazione del Teatro Immediatoï»¿

Durante gli orari di apertura della mostra:ï»¿

Cookie canvas royal icing cookie exhibition con esposizione di biscotti decorati, dimostrazioni live e interazioni con il pubblico.ï»¿

Il pubblico potrÃ votare il quadro preferito.ï»¿

LunedÃ¬ 22 Settembre â€“ 9:00 / 20:00ï»¿

10:30 â€“ 12:30 Workshop di decorazione in ghiaccia realeï»¿ a cura dell'Associazione DolceFlo Cookie Planetï»¿

(livelli piÃ¹ dettagliati per piÃ¹ avanzati)ï»¿

15:00 â€“ 19:00 Workshop di decorazione in ghiaccia realeï»¿ a cura dell'Associazione DolceFlo Cookie Planetï»¿

(livelli piÃ¹ dettagliati per piÃ¹ avanzati)ï»¿

Durante gli orari di apertura della mostra:ï»¿

Cookie canvas royal icing cookie exhibition con esposizione di biscotti decorati, dimostrazioni live e interazioni con il pubblico.