La conosce sui social e la perseguita, rinviato a giudizio

Il gup del Tribunale di Pescara ha rinviato a giudizio un 40enne del Frusinate, accusato di tentata violenza sessuale, minacce aggravate e tentata estorsione ai danni di una giovane di 30 anni di Montesilvano. I fatti risalgono a gennaio 2023, quando i due si conobbero in Rete, piÃ¹ precisamente su Instagram. Subito dopo l'uomo iniziÃ² ad inviare messaggi continui alla trentenne diventando, nell'arco di breve tempo, ossessivo e persecutorio con centinaia di telefonate al giorno in cui restava in silenzio o ansimava.

Poi sono arrivate le minacce per farsi inviare foto da parte della vittima. Sotto choc e spaventata, la trentenne - difesa dall'avvocato Antonio Boschetti - ha denunciato il caso ai carabinieri che hanno avviato immediate le indagini. Grazie anche ai riscontri telefonici, i militari dell'Arma sono riusciti a identificare il quarantenne che ieri Ã¨ stato rinviato a giudizio.