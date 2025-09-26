Il Teatro che ti cambia. Al via il nuovo corso di teatro di Simone Fraticelli

Un corso di teatro originale, divertente e fantasioso. Un corso di teatro diverso da tutti gli altri quello proposto da Simone Fraticelli presso Cronosfera. Perché scegliere questo corso? Perché non è come gli altri, perché è confezionato su misura per gli allievi, perché c’è grandissimo ascolto ed enorme professionalità.

Simone Fraticelli, attore laureato presso la European Union Academy of Theatre and Cinema, Master in drammaturgia e sceneggiatura alla “Silvio D'Amico”, insegna recitazione da quasi un decennio. Negli ultimi anni ha scritto e interpretato la commedia farsesca "Pelli e Pellicce" e il più caustico "Pater Morbi", cena con delitto. Ha partecipato inoltre a “Miss Rossi 3”, produzione internazionale vincitrice di una decina di premi tra cui "miglior commedia" e "miglior cast" in svariati festival tra Italia e USA.

Usando il metodo Stanislavskij trasmetterà le sue conoscenze seguendo moduli specifici e studiati per formare attori partendo da zero, ma anche per consolidare le basi di tutti quelli che apprezzano l’arte del teatro. Il corso che vi proponiamo non è il solito corso compassato, finalizzato solamente alla soluzione di un saggio di fine anno, ma un vero e proprio viaggio, un percorso di formazione dove si ascoltano gli allievi e l’attenzione per il singolo è elevatissima.

Presso la sede di Cronosfera gli alunni potranno migliorare dizione, postura, atteggiamento sul palco e aumentare la consapevolezza del proprio corpo, così da assumere conoscenze in grado di aiutare anche nel quotidiano, migliorando ad esempio la propria presenza e assumendo consapevolezza di quello che si trasmette agli altri attraverso la propria voce e il proprio corpo.

Un corso divertente, approfondito e professionale, che invoglierà, lezione dopo lezione, sempre di più a proseguire questo percorso, senza considerare la forza e la coesione del gruppo che si creeranno. Per recitare, per essere consapevoli fuori e sul palco, per semplicemente migliorarsi, quello di Simone Fraticelli è il corso per che fa per voi.

Il corso si terrà una volta a settimana, a partire da giovedì 2 ottobre (17-19 per i ragazzi, 21-23 per gli adulti), nella sede attrezzata di Cronosfera, via Malagrida 35, Pescara. Giovedì 25 settembre si è tenuta una lezione di prova aperta a tutti. Per maggiori informazioni e iscrizioni, contattare Simone Fraticelli al 380-7834802.