‘Gioielli’ della Cantera Adriatica in vetrina, Giannetti si allena con il Cesena

La grande famiglia calcistica pescarese composta da Cantera Adriatica, Spoltore e Virtus Pescara inizia la stagione con una bellissima notizia: Diego Giannetti, uno dei ragazzi della Under 16, fresco campione d’Italia di calcio a 5 e vincitore della Coppa Abruzzo Under 15 regionale della passata stagione, si sta allenando con i pari età nazionali del Cesena Calcio.

L'altro giorno i giovani romagnoli sono stati impegnati in un’amichevole nel loro centro sportivo contro la formazione australiana dei Bulleen Lions (vittoria per 5-3 con un bellissimo gol proprio di Giannetti, entrato nella ripresa).

Una grande soddisfazione per il patron della Cantera, Massimo Giannetti, e la presidentessa Roberta Serra, ma anche per tutto l’ambiente della galassia Cantera Adriatica. Il Cesena, tra l’altro, non è il primo club professionitico che mostra interesse per qualche ragazzo grigioazzurro.

“Iniziamo la stagione con questa occasione prestigiosa e con la voglia di dare ai nostri ragazzi la possibilità di continuare a crescere divertendosi e sfruttando tutte le occasioni possibili per mettersi in mostra anche a livelli superiori al nostro. Che queste belle giornate siano di buon auspicio per tutti i nostri tesserati per una stagione indimenticabile”, ha detto il patron Giannetti, che chiude così: “Ringraziamo i responsabili del Cesena Lab per il lavoro svolto la scorsa stagione e che quest’anno sarà sicuramente riproposto”.