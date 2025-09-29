In bici con 14 dosi di cocaina, giovane arrestato a Porta Nuova

Nel pomeriggio di ieri intorno alle 14:40 gli agenti delle volanti, in zona Porta Nuova, hanno notato un giovane in sella a una bicicletta che, alla vista della pattuglia, accelerava la pedalata. Gli agenti hanno quindi proceduto al controllo del giovane che iniziava a dare segni di nervosismo e agitazione. Richiesti i documenti, gli operatori hanno effettuato una verifica piÃ¹ approfondita.

CosÃ¬ hanno trovato, nascosti allâ€™interno di una busta di caramelle, svariate dosi di cocaina. Venivano inoltre rinvenute svariate banconote, per un totale di oltre 200 euro, ritenute il possibile provento dellâ€™attivitÃ di spaccio. Il giovane Ã¨ stato quindi arrestato e accompagnato nella locale casa circondariale, mentre lo stupefacente Ã¨ stato sequestrato.

Il giorno precedente, un poliziotto libero dal servizio notava un ragazzo che, con fare sospetto e guardingo, sostava in una traversa di corso Vittorio Emanuele. Sul posto Ã¨ intervenuta la volante che procedeva al suo controllo rinvenendo, nella sua disponibilitÃ , un coltello a serramanico e svariati grammi di hashish. La successiva perquisizione permetteva di rinvenire, occultato nel monopattino, un involucro contenente cocaina. Il 39enne veniva quindi denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e porto di oggetti atti ad offendere.