Borse e capi di abbigliamento tarocchi in garage, la polizia sequestra griffe false

Nella zona di Porta Nuova gli agenti della polizia di Pescara hanno sequestrato svariati capi di abbagliamento griffati falsi. L'attivitÃ Ã¨ stata svolta nella serata di ieri durante gli ordinari controlli. Intorno alle ore 23 gli agenti, a seguito di una segnalazione, hanno effettuato una verifica allâ€™interno di un garage. In tale ambiente erano visibilmente presente svariati articoli, ovvero borse e capi di abbigliamento di grandi marche italiane e straniere.

Gli operatori hanno dunque riscontrato che nel garage erano presenti svariati articoli di merce contraffatta. Tra il materiale con marchi falsi sequestrato dalla polizia figurano anche scarpe di lusso, portafogli, tutti riproducenti loghi di famose aziende di alta moda. Un 21enne Ã¨ stato denunciato per i reati di ricettazione ed introduzione nello Stato di prodotti con marchi falsi.