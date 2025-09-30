Partecipa a Pescara News

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Bussi sul Tirino, recuperato un albero nel fiume Pescara [FOTO]

Redazione
Cronaca
Condividi su:

Nella mattinata odierna una squadra di Vigili del Fuoco del distaccamento di Alanno e unitÃ  del nucleo fluviale della sede centrale di Pescara sono intervenute nel comune di Bussi sul Tirino per la rimozione di un grosso albero caduto nell'alveo del fiume Pescara. 

Le operazioni di taglio e rimozione della  pianta, che ostruiva parzialmente il decorso delle acque, sono state rese particolarmente difficoltose dalla forte corrente che era presente nel tratto di fiume. L' intervento si Ã¨ poi concluso con la rimozione dell'albero e la messa in sicurezza della area.

Condividi su:

Seguici su Facebook