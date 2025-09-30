Bussi sul Tirino, recuperato un albero nel fiume Pescara [FOTO]

Nella mattinata odierna una squadra di Vigili del Fuoco del distaccamento di Alanno e unitÃ del nucleo fluviale della sede centrale di Pescara sono intervenute nel comune di Bussi sul Tirino per la rimozione di un grosso albero caduto nell'alveo del fiume Pescara.

Le operazioni di taglio e rimozione della pianta, che ostruiva parzialmente il decorso delle acque, sono state rese particolarmente difficoltose dalla forte corrente che era presente nel tratto di fiume. L' intervento si Ã¨ poi concluso con la rimozione dell'albero e la messa in sicurezza della area.