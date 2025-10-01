Tenta di uccidere la madre dandole fuoco, arrestato ai Colli

Al culmine di una lite per futili motivi, aggredisce la madre verbalmente e fisicamente, poi le getta addosso del liquido infiammabile e appicca il fuoco. La presenza di una terza persona nell'abitazione, che ha cercato di spegnere le fiamme, ha evitato il peggio, ma la donna è comunque ricoverata all'ospedale civile ‘Santo Spirito’ in gravi condizioni. Protagonista della vicenda, avvenuta in tarda mattinata in un'abitazione dei Colli, è un uomo di 49 anni con problemi di natura psichica, che è stato arrestato dalla polizia per il reato di tentato omicidio pluriaggravato.

Lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti il personale del 118, che ha prestato le prime cure alla donna per poi trasportarla in ospedale, e gli agenti della squadra Volante della Questura, che hanno avviato gli accertamenti del caso e proceduto all'arresto dell'uomo. La donna, una settantenne, è ricoverata in ospedale in prognosi riservata e dovrebbe essere a breve trasferita in un centro grandi ustionati. Anche il 49enne è in ospedale, sorvegliato, per consentire tutte le valutazioni del caso.