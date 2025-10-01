Funerali di Peppe De Cecco alla Chiesa Sant'Antonio di Padova

I funerali di Peppe De Cecco si terranno domani alle 15 nella Chiesa Sant'Antonio di Padova. La camera ardente invece Ã¨ prevista in forma strettamente privata nell'abitazione dell'ex presidente del Pescara. De Cecco, amministratore e presidente della societÃ Molino e Pastificio De Cecco, da oltre trent'anni era una figura centrale nella storia e nella crescita dell'azienda.

"Per onorarne la memoria e il contributo straordinario che ha dato all'impresa e al territorio - si legge in una nota - il Gruppo ha deciso di sospendere tutte le attivitÃ a partire da oggi e per l'intera giornata di domani. Alla famiglia De Cecco vanno le piÃ¹ sentite condoglianze da parte di tutti i dipendenti e collaboratori, uniti nel ricordo di un uomo che ha dedicato la sua vita al lavoro, alla sua comunitÃ e ai valori che contraddistinguono la nostra azienda".

'Don Beppe', come era conosciuto in cittÃ , Ã¨ stato anche presidente del Pescara Calcio. Con lui alla guida la formazione conquistÃ² la promozione in Serie A nel campionato 2011-2012. "Figura di grande importanza nella storia del Delfino - scrive la societÃ - grazie alla sua iniziativa il Pescara Calcio seppe rialzarsi in uno dei momenti piÃ¹ bui della propria storia. La tifoseria biancazzurra lo ricorderÃ sempre con affetto e gratitudine. La Delfino Pescara 1936 e il presidente Daniele Sebastiani porgono le piÃ¹ sincere condoglianze alla famiglia De Cecco in questo momento di grande dolore".