La proposta del Pd: "Nuova sede della Regione nella zona dei Palazzi Clerico demoliti"

"Facciamo come Partito Democratico di Pescara questa proposta e chiediamo che nell'area dove sorgevano i palazzi Clerico (demoliti pochi giorni fa) possa sorgere la nuova sede della Regione Abruzzo. Portiamo lÃ¬ la sede della Regione che in maniera irrituale viene prevista al centro della cittÃ ". CosÃ¬ il capogruppo del Pd in consiglio comunale Piero Giampietro.

"I residenti, il parroco fanno un appello: portare anche i servizi in quella zona e oggi secondo noi c'Ã¨ una grande possibilitÃ . Portarci la sede della Regione - sottolinea - Noi oggi lanciamo questa provocazione. CosÃ¬ si potrebbe cambiare radicalmente quella zona che con uffici aperti al pubblico tutto il giorno potrebbe essere liberata da degrado e delinquenza. Crediamo che sia una grande opportunitÃ perchÃ© i fondi ci sono, il progetto Ã¨ in fase di definizione e l'area Ã¨ quasi equivalente a quella che verrebbe occupata dentro l'area di risulta e quindi c'Ã¨ una possibilitÃ per cui noi oggi - prosegue Giampietro - lanciamo questa sfida che Ã¨ anche una provocazione di portare questi servizi nell'area dei palazzi Clerico dove potrebbe sorgere il grande cantiere per la costruzione della sede della Regione Abruzzo anche domani mattina. Questa Ã¨ l'area della cittÃ che ha bisogno di rilancio e abbattere non basta: bisogna che si intervenga portando nel quartiere servizi e dunque un grande cantiere che puÃ² essere una prima opportunitÃ su cui riflettere".

Sull'abbattimento dei palazzi Clerico, il capogruppo del Pd ha aggiunto: "Ãˆ una grande notizia di cui va detto grazie a due importanti dirigenti di questo Comune: Giuliano Rossi e Antonio D'Alessandro che hanno fatto questo atto con il loro coraggio. Non c'Ã¨ nessun atto politico dietro tutto questo e vuol dire che la politica che si Ã¨ presa un merito che non ha".