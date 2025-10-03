In migliaia manifestano a Pescara per la Palestina [FOTO]

Si Ã¨ tenuta questa mattina a Pescara la manifestazione per la Palestina. Vi hanno partecipato alcune migliaia di persone, che sono partite dalla stazione ferroviaria di Porta Nuova per poi ritrovarsi in piazza Italia, dove hanno sede la Prefettura e il Comune. Tra fischi, striscioni e slogan sventolavano le bandiere di Usb, Cgil, Unione degli studenti, oltre a quelle della Palestina. Presente anche una delegazione dell'associazione di Amicizia Italia-Cuba, Circolo di Pescara.

A un certo punto un gruppo di manifestanti si Ã¨ sganciato dal corteo principale e ha bloccato il traffico sull'Asse Attrezzato, snodo nevralgico per chi si sposta nell'area. Gli attivisti - alcune centinaia - si sono raccolti nei pressi dello svincolo per piazza Unione, dove si trova la sede pescarese della Regione Abruzzo. "Asse chiuso per genocidio", ripetevano in coro, mentre gli automobilisti iniziavano a scendere dalle auto incolonnate. Un centinaio i veicoli bloccati nel traffico.