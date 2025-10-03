Pescara celebra San Francesco con la festa degli animali in piazza Sacro Cuore

Domenica 5 ottobre, in occasione della festa di San Francesco d’Assisi, patrono degli animali, piazza Sacro Cuore ospiterà un evento dedicato al mondo animale organizzato dall’associazione Dog Village – Protezione Animali con il supporto del Comune di Pescara, attraverso l’assessorato alla Tutela del mondo animale. Il programma prevede a partire dalle 15:30 l’applicazione del microchip gratuito ai cani, a cura dei volontari di Dog Village in collaborazione con il Comune di Pescara. Alle 17 sarà celebrata la tradizionale benedizione degli animali, officiata da don Francesco Santuccione della Cattedrale di San Cetteo.

“Questa iniziativa – sottolinea l’assessore alla Tutela del Mondo Animale, Massimiliano Pignoli – è un momento di comunità e sensibilizzazione che coniuga la dimensione spirituale della festa di San Francesco con l’attenzione concreta verso i nostri amici a quattro zampe. Offrire la possibilità del microchip gratuito significa incentivare un gesto di responsabilità da parte dei proprietari, utile a contrastare il fenomeno del randagismo e a tutelare gli animali stessi. Ringrazio l’associazione Dog Village per la passione e la dedizione con cui promuove queste attività sul territorio, e invito i cittadini a partecipare numerosi con i loro animali per vivere insieme una giornata di festa e condivisione”.