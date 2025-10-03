Partecipa a Pescara News

Sei già registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Mano incastrata in un macchinario, ferito operaio a Vallemare di Cepagatti

L'uomo è stato trasportato in ospedale a Pescara per una sospetta amputazione del dito

Redazione
Cronaca
Condividi su:

Un infortunio sul lavoro si è verificato nella tarda mattinata di oggi, 3 ottobre, in un'azienda di Vallemare di Cepagatti dove, per cause ancora in corso di accertamento, un operaio si è incastrato con una mano in un macchinario. 

Una volta scattato l'allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con un'ambulanza medicalizzata di Pianella. L'operaio, dopo essere stato soccorso e stabilizzato, è stato trasferito all'ospedale civile “Santo Spirito” di Pescara per una sospetta amputazione di un dito.

Condividi su:

Seguici su Facebook