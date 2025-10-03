Mano incastrata in un macchinario, ferito operaio a Vallemare di Cepagatti

Un infortunio sul lavoro si è verificato nella tarda mattinata di oggi, 3 ottobre, in un'azienda di Vallemare di Cepagatti dove, per cause ancora in corso di accertamento, un operaio si è incastrato con una mano in un macchinario.

Una volta scattato l'allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con un'ambulanza medicalizzata di Pianella. L'operaio, dopo essere stato soccorso e stabilizzato, è stato trasferito all'ospedale civile “Santo Spirito” di Pescara per una sospetta amputazione di un dito.